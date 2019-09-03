شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تنزل لأول مرة فى 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية لأول مرة في أربع جلسات اليوم الثلاثاء، مع تضرر المعنويات جراء الضبابية حيال الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وسيقرر المشرعون البريطانيون اليوم الثلاثاء، ما إذا كانت بريطانيا ستخطو خطوة أخرى نحو انتخابات مبكرة حين يقترعون على المرحلة الأولي لخطة تمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من المضي نحو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ودفع ذلك الجنيه الاسترليني للهبوط لأقل مستوى منذ يناير 2017 ما ساعد المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية الزاخر بشركات التصدير على التفوق في الأداء على بقية الأسواق الأوروبية والصعود 0.14 %، ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.26 %.