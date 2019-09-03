شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يشهد السهم حاليا تذبذب في الأداء صعودا وهبوطا ما بين مستوى 1.18 ومستوى 1.22 درهم منذ منتصف الشهر الماضي، وفي ظل استمرار تدني كميات التداول، مما يعد إشارة إيجابية، ويجب على السهم تجاوز احد المستويين المذكورين للوقوف على الاتجاه القادم له، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.18 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.21 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط