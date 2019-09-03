شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يسجل اعلى مستوى في شهر -تحليل صباحي- 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 0.932 درهم، وهو اعلى مستوى يحققه السهم في شهر، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يواصل السهم حركته الصاعدة للوصول لمستوى المقاومة 0.97 درهم كمستوى اول ثم 1.03 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.92 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.92 وبين مستوى المقاومة هو 0.94 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد