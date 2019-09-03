شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى خلال جلسة امس الاثنين حيث انهى الجلسة عند مستوى 0.905 درهم، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما نجح السهم في تجاوز خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مما قد يمنح السهم إمكانية الارتفاع لاختبار مستوى المقاومة 0.96 درهم كمستوى اول ثم 1.02 درهم كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 0.85 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.88 وبين مستوى المقاومة هو 0.93 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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