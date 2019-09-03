شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5.28 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول هو الأعلى في ثلاثة سنوات، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة شراء، وهو ما قد يمنح السهم ارتفاع في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 5.35 درهم كمستوى اول ثم 5.5 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.12 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.22 وبين مستوى المقاومة هو 5.38 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد