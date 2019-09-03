شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يسجل ادني مستوى في ثلاثة سنوات -تحليل صباحي- 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 0.873 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.89 درهم، ومسجلا ادنى مستوى في ثلاثة سنوات، مما يعكس سيطرة القوى البيعية على تداولات السهم في الاجل القصير، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 0.78 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.92 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.84 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.90 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط