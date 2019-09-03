شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1.35 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1.43 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.29 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.33 وبين مستوى المقاومة هو 1.37 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد