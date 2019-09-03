الاقتصاد

إعمار العقارية (EMAAR) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 03-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 5.17 درهم، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 5 درهم، كما تمكن السهم من تجاوز خط "Kijun Sen " وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 5.30 درهم كمستوى اول ثم 5.55 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5 درهم.

 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.10  وبين مستوى المقاومة هو 5.28 درهم

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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