شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يسجل اعلى مستوى في عامين -تحليل صباحي- 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5.75 درهم، وهو اعلى مستوى يحققه السهم في عامين، كما نجح السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 5.65 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 5.9 درهم كمستوى اول ثم 6.20 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.6 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.65 وبين مستوى المقاومة هو 5.9 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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