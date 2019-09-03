شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 17.12 درهم، متجاوزا بذلك هدفه السعري اول عند 17 درهم، كما نجح السهم في تجاوز الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 17.8 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.90 وبين مستوى المقاومة هو 17.36 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد