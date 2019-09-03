شكرا لقرائتكم خبر عن ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 03-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 2.67 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، الا ان السهم مازال يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير والمتوسط ما بين مستوى 2.6 ومستوى 2.75 درهم منذ شهر ابريل الماضي، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.64 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.69 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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