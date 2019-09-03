الجنيه الاسترليني ينخفض عن عتبة 1.20 دولار لأول مرة منذ مطلع 2017

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الجنيه الاسترليني تدنى سعر الجنيه الاسترليني الثلاثاء عن عتبة 1,20 دولار لأول مرة منذ كانون الثاني/يناير 2017 وسط البلبلة السياسية في بريطانيا مع اقتراب موعد بريكست واحتمال تنظيم انتخابات مبكرة. وتراجع سعر الجنيه الاسترليني قرابة الساعة 6:40 ت غ إلى 1,1972 دولارا قبل بضع ساعات من استئناف البرلمان العمل في جلسة يتوقع أن تكون صاخبة.

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