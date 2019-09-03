شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع مع اتجاه أنظار السوق للحرب التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ تلقى الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على الأسواق، كما تُضاف بيانات ضعيفة من كوريا الجنوبية إلى مخاوف بشأن الأسواق الناشئة وارتفاع فى إنتاج أوبك.

وتراجع الخام الأمريكى 26 سنتا أو 0.5 % إلى 54.84 دولار للبرميل، بينما نزل خام القياس العالمى برنت 6 سنتات إلى 58.60 دولار للبرميل.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع رسوما جمركية بنسبة 15 % على بضائع صينية متنوعة وبدأت الصين فرض رسوم جمركية جديدة على قائمة مستهدفة بقيمة 75 مليار دولار، مما يعمق الحرب التجارية الدائرة منذ أكثر من عام.

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وقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إن الطرفين لا يزالان يعتزمان اللقاء فى وقت لاحق هذا الشهر لإجراء محادثات.

وأظهرت بيانات من البنك المركزى اليوم الثلاثاء أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بأقل من المتوقع فى الربع الثاني، إذ تمت مراجعة الصادرات بالخفض فى ظل النزاع التجارى الأمريكى الصينى الذى طال أمده.

ويلقى تحرك الأرجنتين الأحد الماضى لفرض قيود على رؤوس الأموال الضوء أيضا على مخاطر فى الأسواق الناشئة.

وارتفع إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى أغسطس لأول مرة هذا العام، إذ طغت زيادة فى إمدادات العراق ونيجيريا على كبح السعودية، أكبر منتج فى المنظمة، لإنتاجها وفاقد فى الإمدادات نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران.