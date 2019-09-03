الاقتصاد

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود بنك الإمارات دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحاً 2.73 نقطة ليصل إلى مستوى 2892.54 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك والسلع.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 97.6 مليون سهم محققة ما قيمته 336.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2159 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 23 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

 

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وصعد قطاعى البنوك والسلع ببورصة دبى، بنسبة 2.12%، 0.75%، على التوالى، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.90%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.17%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4.94%، ثم سهم آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.32%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.18%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.71%.

 

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