شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تسجل مكاسب متواضعة والين الضعيف يدعم المصدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الأسهم اليابانية مكاسب يوم الثلاثاء، إذ دعم الين الأضعف شركات التصدير على الرغم من أن عوامل سلبية قوضت المعنويات فى السوق من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والقلق إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.02 % إلى 20625.16 نقطة ليخالف اتجاها أكثر تشاؤما في آسيا.

وارتفع 146 سهما علي المؤشر في حين هبط 71.

وارتفعت أسهم شركات التصدير الكبرى مع ابتعاد الين أكثر عن ذروة ثمانية أشهر والتي سجلها مقابل الدولار في الأسبوع الماضي.

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وصعد سهم تويوتا موتور 0.8 % وارتفع سهم سوبارو 2.4 % وزاد سهم باناسونيك 0.6 % .

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 % إلى 1510.79 نقطة.