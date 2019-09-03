شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 3-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 3-9-2019، استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة بعد ارتفاع مساء أمس بقيمة جنيهين، إذ سجل عيار 21 قرابة 706 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 21 سجل 706 جنيهات للجرام

عيار 18 سجل 605 جنيهات للجرام

عيار 24 سجل 806 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب 5648 جنيها

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أوقية الذهب 1529 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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