شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف يعنى إيه فندق أخضر؟.. 9 معلومات عنها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف يعنى إية فنادق خضراء؟، هذا المصطلح انتشر بقوة فى الأوساط السياحية خلال السنوات الآخيرة، ولكن ليس له علاقة كما يعتقد البعض بالسياحة الريفية وسط المسطحات الخضراء، فهذا المصطلح مقصود به الاهتمام بالنواحى البيئية.

ويوجد فى مصر فنادق خضراء تعمل بالتزامن مع تقديم خدماتها للنزلاء على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام منظفات صديقة للبيئة، وترشيد الطعام وغيرها من الصفات المختصة بحماية البيئة.

وإليك أهم المعلومات عن الفنادق الخضراء فى مصر:

1 - مصر بدأت طريق تحويل فنادقها إلى صديقة للبيئة منذ عام 2007.

2 - وذلك عن طريق الحصول على شهادة النجمة الخضراء التى وضعت لها وزارة السياحة قواعد خاصة.

3 - حتى الآن بلغ عدد الفنادق المشاركة ببرنامج النجمة الخضراء 83 فندقا، طاقتها الاستيعابية ما يقرب من 20 ألف غرفة فندقية .

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4 - هذه الفنادق موجودة فى القاهرة والعين السخنة وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم.

5 - والنجمة الخضراء، هو برنامج قومى ذات علامة تجارية معترف بها من المجلس العالمى للسياحة المستدامة (GSTC)

6 - ويهدف لتحفيز القطاع الفندقى للتحول للسياحة المستدامة، من خلال رفع الكفاءة فى استخدام المياه والطاقة وتدوير المخلفات

7 - يعتبر أحد المكونات الفاعلة للتسويق تمهيدا للترويج لمصر كمقصد سياحى أخضر

8 - وتمتد المعايير إلى 11 بندا منها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الخضرة، وتخفيض نسبة المخلفات وتقليل استهلاك الماء، واستخدام أنواع جيدة من الكيماويات للغسيل الخاص بالملابس تكون صديقة للبيئة

9 - ويوجد للنجمة الخضراء 3 درجات، نجمة وأحدة، ونجمتان، و3 نجمات، وتوضع فى صالة الاستقبال بالفندق مع النجمة الحاصل عليها فى تصنيفه الفندقى من جانب وزارة السياحة.