شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار قطعة أرض تابعة لـ"القابضة للغزل" فى بلبيس ضمن خطط بيع الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بقطاع الأعمال العام أن أرض شركة " الجوت" الشركة العامة لمنتجات الجوت التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج فى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية سيتم استثمارها وعرضها للبيع ضمن الاراضى التى سيتم بيعها الفترة المقبلة.

أضاف المصدر لـ"الخليج 365" أنه رغم حاجة مزارعى القطن حاليا لأجولة الخيش المصنعة من الجوت، والتى يتم التعامل بها فى الآلية الجديدة إلا أن الشركة متوقفة عن التصنيع منذ عام 2008 نتيجة وقف بنجلاديش تصدير المادة الخام وهى الدولة الوحيدة التى تنتجها.

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وتأسست شركة «العامة للجوت» عام 1956 برأسمال مدفوع 7.5 مليون جنيه، وتمتلك 3 مصانع تعمل بغزل ونسج الجوت وصناعة الأكياس وصدر قرار بتصفيتها فى 1 يوليو 2018.

وتمتلك الشركة ارض بمساحة 90 الف متر وبلغت خسائرها المرحلة 141 مليون جنيه منها 6.7 مليون جنيه عام 2018.