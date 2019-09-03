تقرير بحثى: البورصة المصرية تحقق أفضل أداء فى أسواق المال بالشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار شعاع، إن البورصة المصرية حققت أفضل أداء فى أسواق المال مقارنة بأقرانها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وارتفع مؤشر 30 EGX بنسبة 11% مقوما بالدولار الأمريكى فى أغسطس، مسجلا بذلك أداء أفضل من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذى تراجع بنسبة 2%، ومؤشر MSCI للأسواق المبتدئة (-7%)، ونتيجة لذلك، عادت مصر لقيادة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأداء منذ بداية العام وحتى الآن، بعد أن كانت فى المرتبة الخامسة فى يوليو، مع تحقيق مؤشر إى جى إكس 30 ارتفاعاً بنسبة 23% فى أدائه منذ بداية العام وحتى الآن مقوماً بالدولار.
وأضاف شعاع، فى تقرير بحثى، أن مصر لا تزال تُعد ثالث أرخص أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد ُعمان ودبى، بحلول نهاية أغسطس، تم تداول إى جى إ كس 30 بخصم 22% مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة وبخصم 8% مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق المبتدئة.
وارتفع مؤشر إى جى إكس 30 بنسبة 11% فى أغسطس، بنسبة نمو 23% منذ بداية العام، وبلغ إجمالى قيمة التداول فى أغسطس 15 مليار جنيه، وهو رابع أعلى شهر خلال 2019 من حيث إجمالى قيمة التداولات، حيث شهدت آخر جلسات الشهر تداولات بأكثر من 1.3 مليار جنيه، وبرر شعاع، الأمر إلى قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس فى أواخر شهر أغسطس، وهى خطوة طال انتظارها، وقد شجعت المستثمرين على الدخول إلى السوق بشكل أكثر عمقاً.
وأشار شعاع، إلى تحول الأجانب بشكل كبير إلى صافى مشترين فى أغسطس، بعد أن كانوا صافى بائعين فى يوليو، لكن جزءاً كبيراً من تدفقاتهم الداخلة نتج عن تنفيذ صفقة جلوبال تليكوم القابضة، فيما كان المصريون فى الغالب هم البائعون فى صفقة GTHE، كما تحول العرب إلى صافى بائعين على أساس الفترة منذ بداية العام وحتى الآن.
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