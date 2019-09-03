شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بحثى: البورصة المصرية تحقق أفضل أداء فى أسواق المال بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار شعاع، إن البورصة المصرية حققت أفضل أداء فى أسواق المال مقارنة بأقرانها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وارتفع مؤشر 30 EGX بنسبة 11% مقوما بالدولار الأمريكى فى أغسطس، مسجلا بذلك أداء أفضل من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذى تراجع بنسبة 2%، ومؤشر MSCI للأسواق المبتدئة (-7%)، ونتيجة لذلك، عادت مصر لقيادة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأداء منذ بداية العام وحتى الآن، بعد أن كانت فى المرتبة الخامسة فى يوليو، مع تحقيق مؤشر إى جى إكس 30 ارتفاعاً بنسبة 23% فى أدائه منذ بداية العام وحتى الآن مقوماً بالدولار.

وأضاف شعاع، فى تقرير بحثى، أن مصر لا تزال تُعد ثالث أرخص أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد ُعمان ودبى، بحلول نهاية أغسطس، تم تداول إى جى إ كس 30 بخصم 22% مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة وبخصم 8% مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق المبتدئة.

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وارتفع مؤشر إى جى إكس 30 بنسبة 11% فى أغسطس، بنسبة نمو 23% منذ بداية العام، وبلغ إجمالى قيمة التداول فى أغسطس 15 مليار جنيه، وهو رابع أعلى شهر خلال 2019 من حيث إجمالى قيمة التداولات، حيث شهدت آخر جلسات الشهر تداولات بأكثر من 1.3 مليار جنيه، وبرر شعاع، الأمر إلى قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس فى أواخر شهر أغسطس، وهى خطوة طال انتظارها، وقد شجعت المستثمرين على الدخول إلى السوق بشكل أكثر عمقاً.

وأشار شعاع، إلى تحول الأجانب بشكل كبير إلى صافى مشترين فى أغسطس، بعد أن كانوا صافى بائعين فى يوليو، لكن جزءاً كبيراً من تدفقاتهم الداخلة نتج عن تنفيذ صفقة جلوبال تليكوم القابضة، فيما كان المصريون فى الغالب هم البائعون فى صفقة GTHE، كما تحول العرب إلى صافى بائعين على أساس الفترة منذ بداية العام وحتى الآن.