شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية الآن ويتحرك حول 18.35، وطالما أن السعر فوق 18.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار استئناف الموجة الصاعدة التي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 19.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.20 والمقاومة 18.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد