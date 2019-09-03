شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق مستوى 1517.25 ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم إيجابي من مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي تبدأ أهدافه بتجاوز مستوى 1531.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو 1560.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1517.00 والمقاومة 1545.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد