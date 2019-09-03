شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية قوية ليهاجم مستوى 1.2134 ويستقر دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام زيارة القاع المسجّل مؤخراً عند 1.2015 كهدف سلبي تالي، مع الإشارة إلى أن الانخفاض المتوقع سيبقى قائماً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2134 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط