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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات حول 0.6720 منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 0.6830، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 0.6615 كهدف رئيسي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6760
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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