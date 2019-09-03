شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لدعم المثلث المتماثل الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستويات 58.00 ثم 56.23 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 59.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط