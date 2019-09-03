شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ الصباح ويحافظ على ثباته فوق مستوى 54.47، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في البيع ليدعم التوقعات الإيجابية، بانتظار زيارة مستوى 57.33 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.33

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد