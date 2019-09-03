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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية طفيفة ليبتعد تدريجياً عن حاجز 1.1000، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.0857، في حين يمثل الثبات دون 1.1040 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0900 والمقاومة 1.1050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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