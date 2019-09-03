شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يدخل بسبات لحظي– تحليل -2-9-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس للدخول بسبات سعري مؤقت نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية حتى هذا الصباح, السيناريو العام سيبقى هابط ما لم يتم اختراق المقاومة المستقرة عند 2.6300 ولننتظر تجميعه لعزم سلبي جديد ليساهم ذلك بتحقيق الأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا حول 2.5000 و 2.4660 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6000 و 2.5000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط