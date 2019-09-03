شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل - 2-9-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على ثباته الإيجابي فوق مستوى 920.00 ليعزز بذلك السيناريو الصاعد وليزيد من فرص استئنافه للهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة, لذلك سنبقى بانتظار انجذاب السعر قريبا لمستوى 950.00 وباستمرار تعرضه للضغوط الإيجابية قد ينجح بالوصول نحو الحاجز النفسي والمستقر عند 1000.00.

نجاح مؤشر ستوكاستيك بالوصول نحو مستوى تشبع الشراء يعزز الاستمرارية الإيجابية بتقديمه لعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإضافية المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 920.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد