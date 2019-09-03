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شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يهبط بهدوء- تحليل - 2-9-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
بدأ سعر الزوج بتشكيل تداولات سلبية بطيئة معززا بذلك الترجيح السلبي بابتعاده عن المقاومة المستقرة عند 130.60, كذلك اتحاد المؤشرات الرئيسية بتقديم العزم السلبي يزيد من فرص استئنافه للهجوم السلبي لنبقى بانتظار وصوله قريبا نحو 128.00 وبكسره لهذا الحاجز سيؤكد انجذابه نحو الدعم المتمثل بمستوى 126.50 وليشكل ذلك الهدف الثاني للتداولات القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.00 و 128.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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