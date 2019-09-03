شكرا لقرائتكم 48 مليون دينار مكاسب الأسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 9 ساعات في 2 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 2 سبتمبر 2019 / 18:53

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الاثنين) ارتفاعه مجددا بعد تراجعه في جلسة الخميس الماضي، وارتفع اليوم 0.50 في المئة تعادل 7.66 نقطة، صعودا الى 1540.75 نقطة في مقابل 1533.09 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 15.22 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.07 في المئة ما يعادل 0.49 نقطة الى 751.39 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 8.71 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا ملحوظا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 2.81 مليون سهم في مقابل 2.24 مليون اليوم السابق بنسبة 25 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 755 ألف دينار في مقابل 328 ألف اليوم السابق بنسبة 130 في المئة، نفذت من خلال 73 صفقة في مقابل 65 صفقة بزيادة 12 في المئة.

وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.68 بليون دينار بزيادة 48 مليون دينار نسبتها 0.50 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 12 شركة، ارتفعت 5 شركات، وهبطت 3 شركات، واستقرت 4 شركات أخرى عند اسعارها السابقة.

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وعاود قطاع المصارف تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 613 ألف دينار بحريني، شكلت 81 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.93 مليون سهم، نفذت من خلال 43 صفقة.

وتصدر سهم الأهلي المتحد الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 543 الف دينار، نسبتها 72 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.54 مليون سهم، نفذت من خلال 23 صفقة.

وحل سهم سهم بتلكو ثانيا بسيولة 47 ألف دينار، نسبتها 6 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 121 ألف سهم، جاءت من 10 صفقات.