شكرا لقرائتكم مؤشر الصناعة أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 9 ساعات في 2 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 2 سبتمبر 2019 / 18:43

أنهت بورصة قطر تعاملاتها اليوم (الاثنين) على ارتفاع في معدلات الأداء بنسب ملحوظة مقارنة بجلسة أمس ، بينما سجلت 47 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 21 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة أخرى، واستقرت 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 565 بليون ريال بخسارة 439 مليون نسبتها 0.08 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في الكمية المتداولة 11 في المئة الى 68 مليون سهم، في مقابل 62 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 5185 صفقة في مقابل 4996 صفقات بزيادة 4 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة 37 في المئة الى 216 مليون ريال في مقابل 158 مليونا.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع طفيف 0.20 في المئة من قيمته، تعادل 20 نقطة، صعودا الى 10274 نقطة في مقابل 10254 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 0.24 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 3 قطاعات، تصدرها مؤشر الصناعة الخاسر 0.38 في المئة الى 3095 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات بخسارة 0.12 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر الخدمات 0.10 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر التأمين المرتفع 1.15 في المئة الى 2757 نقطة، تلاه مؤشر العقارات بزيادة 0.4 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ 0.39 في المئة، وارتفع مؤشر المصارف 0.03 في المئة.