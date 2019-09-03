شكرا لقرائتكم قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الكويت تتراجع 12 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 2 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 2 سبتمبر 2019 / 17:37

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) تراجعا في مؤشراتها الثلاثة بضغط من تراجع الطلب على الأسهم، إذ تراجعت الكمية المتداولة 23 في المئة الى 93 مليون سهم في مقابل 122 مليونا، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 7 في المئة الى 4298 صفقة في مقابل 4609 صفقات لليوم السابق، فيما هبطت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة طفيفة 12 في المئة الى 18.7 مليون دينار في مقابل 21 مليونا لليوم السابق.



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تزامن مع ذلك تراجعا في مؤشرات البورصة الثلاثة، وجاءت نسب الهبوط محدودة دون 0.40 في المئة لكل منها، وسجل مؤشر السوق الاول أكبر خسارة بلغت 0.32 في المئة تعادل 21 نقطة هبوطا الى 6551 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام 0.29 في تعادل 18 نقطة الى 5954 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيس 0.22 في المئة الى 4779 نقطة.

أما عن أبرز الأسهم في جلسة اليوم، نجد تصدر سهم جي اف اتش الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 0.27 في المئة، وصولاً إلى 74 فلسا، من تداول 1.46 مليون سهم، قيمتها 108 ألاف دينار، نفذت من خلال 39 صفقة.

وواصل سهم بيتك تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 3.02 مليون دينار ، تراجع سعره خلالها 0.68 في المئة الى 745 فلسا، من تداول 4.05 مليون سهم، نفذت من خلال 374 صفقة.

وحقق سهم هيومن سوفت أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 0.93 في المئة، هبوطا إلى 3.200 فلس، من تداول 272 الف سهم، قيمتها 878 ألف دينار، جاءت من خلال 57 صفقة.