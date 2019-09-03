شكرا لقرائتكم الأرجنتين تفرض قيوداً على الصرف بالعملات الأجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بوينوس ارس - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 2 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 2 سبتمبر 2019 / 17:19

أعلنت الأرجنتين فرض قيود على الصرف بالعملات الأجنبية وذلك في نهاية أسبوع مضطرب في أسواق المال شهد تراجعا حادا في سعر البيزو. وسيتعين على جهات التصدير الحصول على إذن من البنك المركزي قبل شراء عملات أجنبية، وفقاً للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية.



وفي إجراءات أخرى، سيتطلب تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إذنا حكوميا. ولا يسمح للفرد بشراء أكثر من 10 آلاف دولار شهرياً. لكن لم تفرض قيوداً على عمليات السحب بالدولار من الحسابات المصرفية، وهو إجراء مطبق منذ أواخر 2001 وانطلاق شرارة أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخ الأرجنتين. وستطبق جميع الاجراءات الجديدة حتى 31 كانون الأول (ديسمبر).

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد الشهر الماضي بعد الهزيمة التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وشدد المرسوم على ضرورة فرض القيود على صرف العملة موقتاً "لضبط نظام صرف العملة بشكل أكبر وتقوية الوظيفة الطبيعية للاقتصاد".

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وتشهد الأرجنتين انكماشا منذ 2018، وتبذل سلطاتها جهوداً مضنية لمحاربة البطالة والتصدي لتضخم تخطى نسبة 55 بالمئة، هي من الأسوأ في العالم.

وفي مسعى لتهدئة الاضطراب في أسواق المال، طلبت الأرجنتين من صندوق النقد الدولي إعادة جدولة دفعات تسديد صفقة الانقاذ البالغة 56 بليون دولار والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي.

وقال الصندوق إنه يدرس التدابير الجديدة التي اتخذتها حكومة ماكري.