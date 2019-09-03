شكرا لقرائتكم 2.1 بليون دولار إيرادات مبيعات النفط الليبي خلال يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس – "الحياة" | منذ 12 ساعة في 2 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 2 سبتمبر 2019 / 15:45

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن إيرادات شهر تموز (يوليو) الماضي من مبيعات النفط الخام ومشتقاته بلغت 2.1 بليون دولار أميركي، بزيادة تقدّر بحوالى 403 مليون دولار أميركي (23 في المئة)، مقارنة في الشهر الماضي.



وأرجعت المؤسسة في بيان نشرته اليوم (الاثنين)، زيادة الإيرادات إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر حزيران (يونيو) الماضي، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله، إنه "على رغم أن عائدات النفط شهدت ارتفاعاً مقارنة في الشهر الماضي، إلا أنّ قطاع النفط الليبي مايزال عرضة لانتكاسات مرتبطة في تدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد".

وأضاف صنع الله، أن أعمال التخريب التي طاولت خط الأنابيب في حقل الشرارة النفطي تسببت في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ، مبيناً أن إيرادات النفط والغاز ساهمت بأكثر من 92 في المئة من موازنة ليبيا.