معارض وفعاليات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> تتجه أنظار قطاع مناولة المواد في العالم، نحو دبي هذا الأسبوع، حيث تجتمع نخبة من المتخصصين من المنطقة والعالم لاستكشاف وتطوير القطاع في العصر الجديد من سلسلة التوريد الرقمية. وسيتباحث خبراء التوريد والمستخدم النهائي في الخيارات المتاحة لتشكيل إطار عمل جديد في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط ضمن مؤتمر سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية «سكيلكس»، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي اليوم.

>> تنطلق فعاليات معرض «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط 2019»، في مركز دبي التجاري العالمي اليوم ، وتطرح طيفاً متنوعاً من الرؤى المعمّقة حول مستقبل قطاعات التصميم والتصنيع والبناء في منطقة الشرق الأوسط.

>> تستضيف دبي النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض المطاعم العالمية يومي 7 و8 أكتوبر المقبل، في فندق روضة البستان وتنظمه جريت مايندز للفعاليات والمعارض بهدف جمع نخبة مختارة من خبراء إنشاء وتصميم وإدارة المطاعم ومشاريع الضيافة بالإضافة إلى مصنعي وموردي المعدات الفندقية وتقنيات التشغيل الحديثة لبحث كيفية مواكبة السلوك الاستهلاكي المتغير، وإيجاد أنجح استراتيجيات النمو والتوسع في أحد أسرع بيئات الأعمال تطور.