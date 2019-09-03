1.5 مليار استثمارات البنية التحتية في «دبي للاستثمار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مجمع دبي للاستثمار، أن الاستثمارات في البنية التحتية للمجمع وصلت إلى 1,5 مليار درهم منذ تأسيسه.

وتركز الاستثمارات على تحسين البنية التحتية للمجمع، حيث يتم إعطاؤها الأولوية القصوى، بما ينسجم مع مبادرات التنمية المجتمعية المستمرة. ويتمتع المجمع ببنية تحتية متطورة، تضم شبكة طرق داخلية، يزيد طولها على 140 كيلومتراً، كما استكملت بنجاح تحسينات المداخل الجديدة، وتوسيع الطرق ونقاط الخروج، بهدف تسهيل حركة المرور من وإلى المجمع.

وفي إطار مشاريع تحسين الطرق في المجمع، قامت دائرة الطرق والمواصلات بإنشاء جسرين في شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بين المرحلتين الأولى والثانية من مجمع دبي للاستثمار، وهو الآن قيد الاستخدام. ويتضمن المشروع تحسين شارع الخدمات بمسارين في كل اتجاه على امتداد شارعي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان واليلايس، لتحسين مداخل المجمع من جهة شارع اليلايس.

ويندرج افتتاح المدخل الجديد في إطار خطة هيئة الطرق والمواصلات لتوسعة طريق اليلايس وشارع إكسبو المؤدي إلى مجمع دبي للاستثمار. وتسهم المداخل الجديدة في تحسين حركة المركبات المتجهة إلى المناطق الصناعية والتجارية والسكنية في المجمع، حيث يوجد حالياً 11 مدخلاً ومخرجاً إلى المجمع من الطرق الرئيسية.

وساهمت تحسينات البنية التحتية للطرق بدعم المنطقة الصناعية في المجمع، مع تحسين شبكات الطرق، وارتباطها بمسارات النقل الإقليمية والدولية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق؛ فضلاً عن التوصيل السريع للمواد الخام إلى وحدات التصنيع، ومختبرات البحث والتطوير، وأخيراً منشآت المعالجة والتجميع.