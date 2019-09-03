شكرا لقرائتكم خبر عن 290 مليار دولار استثمارات الغرب في «طريق الحرير» الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة حديثة، أن استثمارات الدول الغربية فيما يعرف باسم «طريق الحرير»، مماثلة لاستثمارات الصين في هذا المجال.
وأظهرت الدراسة، التي أجريت بتكليف من معهد «بيرتلسمان» الألماني، بعنوان «ما يستثمره الغرب على طول طريق الحرير الجديد للصين»، أن الاستثمارات التي ضختها دول غربية خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 في دول «الحزام والطريق»، التي شملتها الدراسة، بلغت نحو 290 مليار دولار، مقابل 285 مليار دولار من الصين.
من جهة أخرى، ذكرت دراسة حديثة، أمس الاثنين، أن مبادرة الحزام والطريق الصينية ينبغي أن تجلب للدول النامية وسائل نمو تعتمد على انبعاثات كربونية منخفضة.
وقال فريق البحث بقيادة ما جون، وهو مستشار خاص بالبنك المركزي الصيني، إن الدول البالغ عددها 126 في منطقة الحزام والطريق مسؤولة حالياً عن 28% من الانبعاثات العالمية، لكن في ظل المسار الحالي لتلك الدول، فإن هذه النسبة يمكن أن ترتفع إلى 66% بحلول 2050. (وكالات)
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