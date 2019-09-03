صعود قياسي لـ «الإمارات دبي الوطني» يحلق بالأسهم

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أمس عن نيته زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% مستقبلاً، وسيسعى إلى الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والهيئات الرقابية ذات الصلة في الوقت المناسب.

كما أعلن البنك أمس عن رفع نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20% بأثر فوري وذلك بعد أن حصل على الموافقات الرقابية اللازمة وموافقة كل من مساهمي ومجلس إدارة البنك.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: إنه من دواعي سرور بنك الإمارات دبي الوطني الإعلان عن رفع نسبة تملك الأجانب من 5٪ إلى 20٪ بأثر فوري. كما يسر البنك الإعلان عن نيته لزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% مستقبلاً وسيسعى للحصول على الموافقات الرقابية اللازمة وموافقة كل من مساهمي ومجلس إدارة البنك. وبالنظر إلى ما يحظى به بنك الإمارات دبي الوطني من مكانة بارزة كشريك استراتيجي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، فنحن على ثقة بأن الإعلان سيكون له دور فاعل في بلورة رؤية وأهداف قيادة الدولة وتطويرها كمنصة محورية في الاقتصاد العالمي.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: نحن على ثقة بأن هذا الإعلان سيرسّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكثر الاقتصادات جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيساهم كذلك في زيادة تدفقات السيولة وترسيخ مكانة وعمق أسواق رأس المال في الدولة. وفضلاً عن ذلك، تهدف هذه الخطوة إلى تنويع قاعدة مستثمري البنك فيما يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق القيمة لمساهميه.