شكرا لقرائتكم خبر عن «فايننشال تايمز» يقود مكاسب الأسهم الأوروبية في غياب «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الاثنين، ففيما ارتفعت أسهم أوروبا مدفوعة بصعود أسهم شركات التعدين، حيث قادت المكاسب صعود مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4%، انخفضت الأسهم اليابانية على وقع تبادل الولايات المتحدة والصين فرض مزيد من الرسوم على سلع كل منهما، ليتصاعد الخلاف الذي يضغط بشكل متزايد على آسيا التي تعتمد على التصدير، ويعوق التجارة العالمية، في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد أن تراجعت العملة المحلية للبلاد، أمس.وفي «وول ستريت» أغلقت البورصة والهيئات الحكومية في الولايات المتحدة أبوابها، أمس الاثنين، في عطلة رسمية احتفالاً بعيد العمال، حيث تحتفل الولايات المتحدة بيوم العمال في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر/‏ أيلول من كل عام، ومن المقرر أن تعود البورصة الأمريكية للعمل بشكل طبيعي بدءاً من اليوم الثلاثاء.وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت في نهاية جلسة الجمعة الماضية لتحقق مكاسب أسبوعية، لكنها سجلت أسوأ أداء شهري منذ مايو/‏ أيار الماضي، وعانت «وول ستريت» خسائر قوية خلال الشهر الماضي مع مخاوف الركود الاقتصادي وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.ودخلت أول أمس التعريفات المتبادلة للولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ على أن يتم فرض بقية الرسوم على سلع أخرى في منتصف ديسمبر/‏ كانون الأول المقبل.وفي القارة العجوز، ارتفعت أسهم أوروبا، أمس الاثنين، مدفوعة بصعود أسهم شركات التعدين، بينما ظلت المعنويات ضعيفة مع بدء الولايات المتحدة والصين أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم الجمركية على بضائع كل منهما.وقادت المكاسب صعود مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% مع ارتفاع شركات تعدين كبرى مثل بي.إتش.بي، وريو تينتو، على خلفية مكاسب لأسعار خام الحديد خلال الليل في الصين، وهي أكبر مستهلك له، ولاقت أسعار خام الحديد دعماً من تعهد بكين يوم السبت تعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتطوير الأقاليم لدعم الاقتصاد المتباطئ.وبدأ تطبيق رسوم بنسبة 15% فرضتها واشنطن على بضائع صينية متنوعة أمس الأول الأحد، بينما طبقت الصين رسوماً جمركية جديدة على قائمة سلع مستهدفة بقيمة 75 مليار دولار، ورغم ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطرفين لا يزالان ينويان إجراء محادثات في وقت لاحق هذا الشهر.وارتفعت الأسهم الألمانية الحساسة لقضايا التجارة 0.1% وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، ليستهل شهر سبتمبر/‏ أيلول مرتفعاً بعد تراجع 1.6% في أغسطس/‏ آب بسبب الحرب التجارية، التي أدت لاضطراب في أسواق المال وأثارت مخاوف من ركود عالمي، لما يزيد على عام.وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية، أمس الاثنين، وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.41‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬% إلى 20620.19 نقطة.وأظهر مسح معدل لأنشطة الأعمال أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في اليابان تراجع للشهر الرابع على التوالي في أغسطس/‏ آب، وسط ضعف الطلب.وصعد 67 سهماً على المؤشر نيكاي، مقابل تراجع 151 سهماً، وتراجعت أسهم الشركات التي تتمتع بحضور قوي في الصين.وهبط سهم شركة صناعة آلات البناء كوماتسو 0.2% وفانوك لصناعة الروبوتات 0.5%، وفقد سهما انبكس لإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وشركة اليابان للتنقيب عن البترول 1.7% لكل منهما، متأثرين بهبوط حاد في أسعار النفط الخام. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44% لينهي الجلسة عند 1505.21 نقطة.وفي شنغهاي، ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية أكثر من 1% فيما تراجعت العملة المحلية للبلاد خلال تعاملات، أمس الاثنين، على الرغم من بدء جولة جديدة من التعريفات، الند للند.ولم تتعرض الأسواق المالية في الصين إلى ضغوط قوية، أمس، لكون الخطوات الانتقامية التي اتبعتها الصين كانت حذرة للغاية.كما يشير هدوء المستثمرين إلى أن الآثار السلبية للحرب التجارية في الأسواق المالية في الصين كان تم تسعيرها بشكل كبير، واستفادت الأسواق من تعهد بكين خلال عطلة نهاية الأسبوع بتحفيز أسواق رأس المال، إضافة لاستعداد السلطات للتدخل قبل عطلة يوم العيد الوطني في 1 أكتوبر/‏ تشرين الأول المقبل.وعلى صعيد موازٍ، فإن النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم تحول من الانكماش للنمو خلال شهر أغسطس/‏ آب مسجلاً أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر.وتراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2% لترتفع الورقة الخضراء إلى 7.1714 يوان، وارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب للأسهم الصينية 1.3% لتغلق عند مستوى 2924.1 نقطة، كما صعد مؤشر «سي.إس.آي 300» للأسهم الصينية بنحو 1.3% مسجلاً 3848.3 نقطة.



اليورو يقبع دون 1.10 دولار وسط تزايد مخاوف آفاق الاقتصاد



قبع اليورو دون مستوى 1.10 دولار أمس الاثنين، بعد أن فرضت واشنطن وبكين رسوماً جمركية إضافية على صادرات بعضهما البعض خلال مطلع الأسبوع، مما يزيد المخاوف حيال آفاق الاقتصاد الأوروبي المتركز على الصادرات.

والأسواق الأمريكية مغلقة بسبب عطلة رسمية أمس الاثنين، وظل المستثمرون عازفين بينما يترقبون رؤية السياسات التوسعية التي قد يكشف عنها البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الشهر.

ومقابل الدولار، تراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.0977 دولار بعد نزوله دون 1.10 دولار يوم الجمعة للمرة الأولى منذ مايو/‏ أيار 2017.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى حد كبير عند 98.87.

وفي أسواق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، مع بدء كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على سلع الأخرى في تصعيد للحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة مما أجج المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1522.1 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 1517.11 دولار في الجلسة السابقة، واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1529.50 دولار للأوقية.(وكالات)