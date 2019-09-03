تراجع الاقتصاد التركي 1.5 % خلال الربع الثاني

انكمش الاقتصاد التركي 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أنه مقارنة بالربع الأول، نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة مُعدلة، في ضوء التقويم والعوامل الموسمية 1.2%.

رغم أن المعدل هو أفضل من توقعات الاقتصاد الذي يعاني تأثير الركود، بعد أزمة العملة في العام الماضي، غير أن اقتصاد السوق الناشئة لا يزال يعاني ارتفاع التضخم والفائدة، بعد أن فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها العام الماضي، ونزل الطلب المحلي بشكل حاد.

وتوقع استطلاع أجرته (رويترز) أن تبلغ نسبة الانكماش على أساس سنوي 2% في الربع الثاني، ليسجل الاقتصاد تراجعاً للفصل الثالث على التوالي. (وكالات)