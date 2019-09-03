3000 زائر من 79 جنسية لموقع «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بعد أكثر من 100 جولة بمشاركة آلاف الزائرين، اختتم «إكسبو 2020 دبي» إحدى أهم مبادراته للتفاعل المجتمعي التي وقف من خلالها الجمهور على بعض ما ينتظرهم في الحدث الأروع في العالم، وتعرفوا إلى حجم الإنجاز الذي يجري في مشروع يرونه ملكاً لهم، ومعبراً عنهم.

تمثل هذه الجولات حلقة من سلسلة من الأنشطة التي ينظمها إكسبو للتفاعل مع المجتمع في دولة الإمارات مع اقتراب انطلاقة الحدث العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وتهدف هذه الأنشطة إلى تفعيل مشاركة الجميع بتوفير مجموعة من الفرص المتنوعة، لتعزيز التواصل وبث روح الفخر والحماسة في مختلف أنحاء الدولة استعداداً لاستقبال ملايين الزوار من المنطقة والعالم.

وفي دبي الجنوب، حيث يجري العمل على قدم وساق لإنجاز العمل الهائل، وصولاً إلى انطلاق الحدث الدولي المرتقب في العشرين من أكتوبر 2020، حظي أكثر من ثلاثة آلاف شخص من 79 جنسية مختلفة بفرصة لرصد التقدم في أعمال إكسبو 2020 قبل نحو 14 شهراً من استقبال الإمارات للعالم في هذا الحدث الضخم.

وصرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارته إلى موقع إكسبو 2020 مؤخراً، بأن دبي ستنظم أفضل نسخة على الإطلاق من إكسبو الدولي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عبر تويتر «نحن جاهزون.. ووعدنا أن يكون أفضل دورة في تاريخ المعرض الممتد 168 عاماً».

الجولات

ثلاث ساعات فقط، كانت كافية لنفاد آلاف المقاعد في جولات إكسبو 2020، نالها نحو ثلاثة آلاف شخص، بينما وصل عدد الطلبات إلى أكثر من 14000 طلب مشاركة في الجولات وردت من مختلف الإمارات. وفي النهاية كانت النسبة الأكبر للمشاركين من الإمارات، والهند، والفلبين، وباكستان، والمملكة المتحدة.

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي لدى إكسبو 2020: سعدنا بنجاح الجولات والإقبال الكبير الذي حظيت به من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والتي تنبئ عن مدى استعداد وتشوق كل أفراد مجتمع دولة الإمارات لقول «حياكم» للعالم في إكسبو 2020. ويبدأ العد التنازلي الشهر المقبل ليفتح الحدث الأكبر في العالم أبوابه لملايين الزوار، وستقام فعاليات للاحتفال مع الجميع بهذه المناسبة ونعمل أيضاً للتحضير لعدد آخر من المبادرات والأنشطة التي تتيح للجميع الفرصة لكي يكونوا جزءاً من مسيرتنا نحو«وخلال اكسبو 2020.

وأبدى الزائرون سعادتهم برؤية موقع إكسبو 2020 قبل انتهاء العمل رسمياً فيه، إذ قالت كارين، وهي زائرة كندية»يمكننا دوماً أن نفخر بأننا كنا ضمن مجموعة حصلت على فرصة مبكرة لرؤية الموقع«.

أما أحمد من الأردن، فأشاد بحسن تنظيم الجولة التي منحت الزائرين فرصة لرؤية كل ما يجري في موقع إكسبو 2020 دبي من أعمال. وقال»إنها تجربة مذهلة. أتحرق شوقاً لانطلاق إكسبو».

وعلى مدار الأسابيع الستة للجولات أقلت حافلات إكسبو 2020 الزوار من نقاط تجمع محددة، بينها دبي مول، وأبوظبي مول، وعدد آخر من المواقع المختارة في الشارقة والمناطق الشمالية.