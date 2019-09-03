«إينوك» تكشف أول مشاريعها الرقميّة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت مجموعة «إينوك» عن مشروعين رقميين جديدين هما «إينوك لينك» (ENOC Link) و«بيمة» (Beema)، وذلك تحت مظلة برنامج مسرّع الأعمال «نكست» الذي أطلقته المجموعة مؤخراً بهدف الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة عبر التركيز على الابتكار وعقد الشراكات الاستراتيجية.

وتعدّ «إينوك لينك» خدمة مبتكرة لتزويد المركبات بالوقود، تم إطلاقها لتوصيل الوقود لمالكي السيارات ومجمعات الفلل السكنية والمباني التجارية في مختلف أرجاء دولة الإمارات. أما «بيمة» فهي خدمة سبّاقة للتأمين على المركبات عبر الإنترنت.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «نعمل دائماً انطلاقاً من الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو بناء اقتصاد مستدام ومتعدد الموارد. وفي إطار هذا الالتزام، أطلقنا برنامج مسرّع الأعمال «نكست» مؤخراً لتفعيل دور المشاريع الرقمية الجديدة والمبتكرة في تحقيق الأهداف الوطنية المستقبلية، والمساهمة في إثراء رؤية دبي الرامية لأن تكون منصة عالمية لانطلاق المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار».