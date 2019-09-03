أبوظبي تستهدف 600 ألف سائح صيني عام 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

كشف علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن الدائرة تستهدف استقطاب 600 ألف سائح صيني بحلول العام 2021، موضحاً أن أعداد الزوار الصينيين قد شهدت نمواً ملحوظاً، حيث بلغ 209 آلاف سائح صيني بنسبة زيادة 22% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

قال الشيبة على هامش الدورة الثامنة من «ملتقى الصين» إن الملتقى يشكل فرصة مهمة لجمع ممثلي الشركات الإماراتية السياحية وشركاء الدائرة من فنادق وشركات خدمات سياحية مع نظرائهم الصينيين لبحث فرص التعاون المشترك، والعمل على زيادة أعداد الأفواج السياحية الصينية القادمة إلى أبوظبي.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه الدائرة والمتمثلة في أن معدل إقامة السائح الصيني أقل من المطلوب، رغم ارتفاع أعداد الزوار الصينيين في العام 2018، حيث بلغ معدل إقامتهم 1.6 ليلة، مشيراً إلى وجود جهود لزيادة معدل إقامتهم في المستقبل.

وأشار إلى أنه جرى العمل مع الجهات المالية المعنية للتمكن من استخدام تطبيقات الدفع وبطاقات الائتمان الصينية في أبوظبي، مثل علي باي، واي باي وسهولة استخدامها في المتاجر ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية والفنادق في أبوظبي.

وذكر أنه جرى إدراج اللغة الصينية ضمن تطبيق زيارة أبوظبي بحيث يسهل على السائح الصيني الحصول على المعلومات واختيار الوجهات التي يعتزم زيارتها في أبوظبي.

وتطرق إلى توفر موظفين يتحدثون الصينية في المرافق والمنشآت السياحية والفنادق في أبوظبي للتعامل مع السائحين الصينيين.

وقال الشيبة: يوجد لدينا عدد من المرشدين السياحيين المواطنين ممن يتحدثون الصينية، كما سيجري إطلاق خطة للاستعانة بمن يتحدثون الصينية للعمل كمرشدين بشكل منظم ومرخص من الدائرة، حيث نتجه لتبسيط إجراءات العمل أمام الأفراد للعمل كمرشدين سياحيين وتقديم خدمات سياحية.

وأضاف:«لقد استقبلنا في العام الماضي 400 ألف سائح صيني ونستهدف لاستقبال 600 ألف سائح صيني في العام 2021، ونشهد سنوياً ارتفاعاً في أعداد السياح الصينيين، حيث سجلنا خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة في أعداد السياح الصينيين بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتستمر فعاليات الدورة الثامنة من«ملتقى الصين»، إلى اليوم في حلبة مرسى ياس، حيث يشكل منصة للتواصل بين الشركات والمؤسسات ذات الصلة لتنشيط حركة السياحة من الصين إلى أبوظبي عبر الجمع بين كبار المشترين الصينيين ومزودي الخدمات والبرامج والجولات السياحية في الإمارة.

واستقطب المؤتمر 100 من أهم المشترين من الصين وتايوان، ومن بينهم وكلاء للسفر وشركات لتنظيم الجولات، والذين يخدمون مختلف القطاعات السياحية، مثل المسافرين المستقلين المتميزين والأفواج الجماعية، والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والفعاليات الخاصة، وسياحة الأنشطة.