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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «سينير» الإسبانية تقترب من عقد محطة في الفجيرة تاريخ النشر: 03/09/2019 استمع ذكرت مجلة «ميد» أن شركة «سينير» الإسبانية للمقاولات الصناعية، أصبحت المرشح الأبرز حالياً للحصول على عقد إنشاء مصفاة تكرير في إمارة الفجيرة، وهو المشروع المشترك بين كل من «بروج للاستثمارات البترولية والغاز»، و «صحارى إنرجي ريسورسز»، الذي ستتراوح قيمته بين 100 و200 مليون دولار، حيث طرحت المجموعتان عطاء إنشاء المحطة في يونيو الماضي.

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