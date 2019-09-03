«العربية للسيارات» تعلن عن وصول «نيسان GT-R»

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أعلنت «العربية للسيارات»، عن وصول إصدار محدود من طراز «نيسان GT-R 2020» بمناسبة مرور 50 عاماً على إطلاق هذا الطراز. وتعد «نيسان GT-R» الخيار الأمثل لتلبية احتياجات عشاق السيارات في كل مكان وبمختلف الظروف. واستحوذ الطراز الجديد على أصداء إيجابية واسعة، منذ الكشف عنه لأول مرة في «معرض نيويورك الدولي للسيارات».

ويضمن الإصدار المحدود من طراز «GT-R» التميز لمالكيه بفضل وجود العديد من الإضافات المهمة، بما في ذلك شعار الذكرى الخمسين والمظهر الاستثنائي الجديد. وتأتي السيارة بألوان جديدة للهيكل، مع تعزيزه بتشطيبات جديدة للعادم، فضلاً عن ظهور درجات لونية جديدة على الخطوط الجانبية تتلاءم جميعها مع لون الهيكل الخارجي.