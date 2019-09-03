10 مليارات درهم تجارة خدمات الاتصالات 2018

بلغت قيمة واردات وصادرات دولة الإمارات من خدمات الاتصالات نحو 10 مليارات درهم خلال عام 2018 بنمو 3.7% مقارنة مع 9.64 مليار درهم في عام 2017 في خطوة تعكس محافظة مؤشر القطاع على نهجه الصاعد، الأمر الذي عزز من موقعه على المستوى الدولي.

ويظهر الرصد الخاص بحركة التجارة الخاصة بخدمات الاتصالات (واردات وصادرات) على المستوى الربعي، أن الربع الأول من العام الماضي كان الأكثر نمواً وبنسبة وصلت إلى 9.4%؛ حيث ارتفعت قيمة الخدمات إلى 2.429 مليار درهم، مقارنة مع 2.218 مليار درهم في الربع ذاته من عام 2017. في حين نما في الربع الثالث بنسبة 7% من 2.418 مليار درهم إلى 2.588 مليار درهم تقريباً خلال فترة الرصد.

أما خلال الربع الثاني من العام الماضي فقد بلغت قيمة واردات وصادرت الدولة من خدمات الاتصالات 2.587 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة مع 2.547 مليار درهم في الربع ذاته من عام 2017. واستقرت القيمة خلال الربع الأخير من العام عند 2.451 مليار درهم. (وام)