«اقتصادية عجمان» توقع مذكرة تفاهم مع «الإمارات للتنمية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، وذلك لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال دعم وتمويل مشاريع الشباب في الإمارة، بما يسهم في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة: تحرص الدائرة على تعزيز علاقات الشراكات والتعاون مع مختلف المؤسسات في الدولة، بما يسهم في توفير مختلف أشكال الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تهدف مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية إلى توفير خيارات مناسبة لتمويل المشاريع المسجلة لدينا في برنامج «تعزيز»، بما يعزز مساهمتها في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية

وأكد فيصل عقيل البستكي، الرئيس التنفيذي للمصرف حرص المصرف على العمل ضمن رؤية واضحة ورسالة فعالة محددة المعالم يتم الانطلاق منها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باعتباره محوراً أساسياً لتعزيز التنويع والاستدامة ونمو الاقتصاد الوطني.