موجة انكماش صناعي تضرب اقتصادات أوروبا وآسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضربت موجة انكماش صناعي اقتصادات كبرى في أوروبا وآسيا، ما أجج مخاوف أسواق المال والسلع من تزايد مؤشرات حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، نتيجة استمرار حالة الركود التي ساهم فيها التصعيد التجاري المتبادل بين الولايات المتحدة والصين إضافة إلى أزمات التجارة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيانات، ظل قطاع التصنيع الرئيسي في أوروبا عالقاً في حالة من الركود في أغسطس/‏‏آب الماضي، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت مجموعة «آي.إتش.إس ماركت» للأبحاث، أمس، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بها لقطاع التصنيع في منطقة اليورو ارتفع إلى 47 في أغسطس/‏‏آب، ومع ذلك، فإن أي قراءة لمؤشر مديري المشتريات أقل من 50 تمثل انكماشاً.

كما أظهر مسح أمس، أن التصنيع في بريطانيا انكمش الشهر الماضي بأسرع وتيرة في سبعة أعوام.

كما أعلنت اليابان أمس الاثنين، أن استثمارات الشركات المصنعة في البلاد تراجعت بنسبة 6.9% خلال الفترة من إبريل/‏‏نيسان إلى يونيو/‏‏حزيران.

وأظهر تقرير «آي.إتش.إس ماركت» أمس أيضا استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية خلال أغسطس الماضي.

وفي بكين، أظهر تقرير المؤشر تعافي نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال أغسطس/‏‏آب الماضي، بفضل نمو إنتاج القطاع بأسرع وتيرة له منذ 5 أشهر.