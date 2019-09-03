«اقتصادية دبي» توعي مجتمع الأعمال بواجباته في «يوم الالتزام التجاري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يبدأ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي اليوم، سلسلة من الزيارات الميدانية على مجموعة متنوعة من المحلات والمنشآت التجارية في السوق المحلي بإمارة دبي، وذلك لتعزيز وعي وثقافة مجتمع الأعمال بحقوقهم وواجباتهم في «يوم الالتزام التجاري»، المبادرة التي تقام مطلع شهر سبتمبر من كل عام، بهدف نشر ثقافة مزاولة الأعمال التنافسية بين الشركات وأصحاب المحلات دون فرض مخالفات أو غرامات مالية تجاههم. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية اقتصادية دبي، الرامية إلى استدامة ثقافة الالتزام والوعي التجاري على مستوى المنشآت التجارية، إلى جانب رفع مستوى الثقة بواقع الأعمال والمكانة التجارية التي تحتلها دبي، وبالتالي دفع الشركات نحو التطوير المستمر والتنافسية على تقديم الخدمات في السوق بالإمارة.

وتتمثل مبادرة «يوم الالتزام التجاري» في تخصيص اقتصادية دبي يوماً توعوياً لزيارة مختلف قطاعات الأعمال في إمارة دبي، وتوجيه النصح والإرشاد إلى أصحاب المنشآت المخالفة دون غرامات مالية، وبالتالي الإسهام رفع مستوى الوعي بين التجار، وبالتالي منحهم الثقة، والدافع نحو التعاون المشترك لتحقيق أفضل الممارسات في الالتزام التجاري، مما يعزز ذلك من الجودة والتنافسية في طرح الخدمات.

وقال محمد راشد علي لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: يعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على نشر مفهوم البيئة التجارية المثالية ذات الثقافة العالمية، وتوعية أصحاب المنشآت التجارية وتوجيههم بالاشتراطات الصحيحة، وذلك حرصاً منّا على دعم آفاق النمو، وبناء شراكة مستدامة ومتكاملة بين القطاع الحكومي والخاص في السوق المحلي، وهو الأمر الذي يؤكد أن إمارة دبي صديقة للأعمال التنافسية ومحطة لجميع الراغبين من مختلف الجنسيات في مزاولة أعمالهم التجارية.

وأضاف لوتاه: قام فريق القطاع في مبادرة «يوم الالتزام التجاري» للعام 2018، بزيارة ما لا يقل عن 515 منشأة تجارية في عدد من المناطق بإمارة دبي، وخلال تلك الزيارات تم التنبيه على وجود ملاحظة أو مخالفة على الرخصة التجارية في 74 منشأة تجارية.