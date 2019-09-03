شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تنخفض وسط جولة جديدة من الرسوم في حرب التجارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسعار النفط تنخفض وسط جولة جديدة من الرسوم في حرب التجارة تاريخ النشر: 03/09/2019 استمع هبطت أسعار النفط، أمس الاثنين، بعد تبادل تطبيق رسوم جمركية جديدة، من جانب الولايات المتحدة والصين، مما أثار مخاوف من أن يعرض ذلك، النمو العالمي لمزيد من الضرر، ويقلص الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت ليسجل 59.09 دولار للبرميل، وهبط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 55.03 دولار للبرميل.

وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أغسطس/‏آب لأول شهر هذا العام، مع تفوق زيادة الإنتاج من العراق ونيجيريا على القيود التي فرضتها السعودية أكبر مُصدر للخام. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تنخفض وسط جولة جديدة من الرسوم في حرب التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.